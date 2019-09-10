Türkiye

Kadıköy Anadolu Lisesinde simit atma görüntülerine inceleme

10 Eylül 2019 Salı 12:12 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 13:10

Kadıköy Anadolu Lisesinde okula yeni başlayan öğrencilere, diğer öğrenciler tarafından simit parçaları atılmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Olayla ilgili İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.