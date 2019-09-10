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Kadıköy Anadolu Lisesinde simit atma görüntülerine inceleme10 Eylül 2019 Salı 12:12 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 13:10
Kadıköy Anadolu Lisesinde okula yeni başlayan öğrencilere, diğer öğrenciler tarafından simit parçaları atılmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Olayla ilgili İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.
İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesinde, okula yeni başlayan öğrencilere okul müdürünün itirazlarına karşın simit parçaları atıldı.
Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı, yaşananlara "israf" tepkisi yükseldi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyu gündemine aldı, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Öğrenciler, okulun armasının "martı" olması nedeniyle, yeni öğrencilerin, "yavru martılar" olarak adlandırıldığını söyledi.
Simit atmanın da gelenek olduğunu ifade ettiler.
Kaynak: TRT Haber
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