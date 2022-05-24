Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 2 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Van'ın Erciş ilçesinde 6 yıl önce 2 askerin şehit edildiği, 15 askerin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
10 Haziran 2016'da Erciş ilçesindeki Pay Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla düzenlenen ve 2 askerin şehit edildiği, 15 askerin de yaralandığı saldırıya yardım ve yataklık yapan 3 kişi tespit edildi.
Ekiplerce Van, Bursa ve Bitlis'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Van Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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