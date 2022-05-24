Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 10:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Karaman merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir şebeke tarafından piyasaya metamfetamin sürüldüğü yönünde bilgi aldı.
Şebeke üyelerine yönelik çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 6 ay boyunca 18 şüpheliyi adım adım izledi.
Delilleri toplayan polis Karaman başta olmak üzere Gaziantep, Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 4 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Etiketler: Karaman Narkotik Uyuşturucu
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