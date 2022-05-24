Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir şebeke tarafından piyasaya metamfetamin sürüldüğü yönünde bilgi aldı.

Şebeke üyelerine yönelik çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 6 ay boyunca 18 şüpheliyi adım adım izledi.

Delilleri toplayan polis Karaman başta olmak üzere Gaziantep, Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 4 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.