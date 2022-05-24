Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 FETÖ şüphelisi ile terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi sınırda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri yaptıkları çalışma sonrası, Uzunköprü ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, 15'i FETÖ, 2'si terör örgütü PKK şüphelisi 17 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Yunanistan'a kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi.
Etiketler: Terörle Mücadele Yunanistan FETÖ PKK/KCK Sınır Güvenliği
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