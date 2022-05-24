Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halat yüklü tırın çardağa çarpıp devrildiği trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde S.B. yönetimindeki halat yüklü tır, yokuş aşağı indiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kameriyeye çarpıp devrildi.
Sürücünün yanı sıra kameriyede bulunan H.T. ile kızları R.T. ve A.T. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan A.T., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik Kocaeli
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