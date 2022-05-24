Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi, yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Kocaeli, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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