Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber ]
Konya merkezli 6 ilde, FETÖ'nün sözde askeri gizli yapılanmasına yönelik operasyonda, yakalama kararı verilen 11 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Örgütün, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki sözde askeri gizli yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Terörle Mücadele ekiplerince Konya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, zanlılardan 6'sı yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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