Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, gümrük kaçağı sigara taşıdığı belirlenen E.Y.'nin kullandığı tırı hem havadan hem de karadan takibe aldı.

Durdurulan tırdaki aramada, 1600 kolide toplamda 16 milyon makaron bulundu.

Tıra yükleme yapılan R.Y.'nin deposuna düzenlenen operasyonda da 2 milyon makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.