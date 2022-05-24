Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 18 milyon makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 milyon makaron ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, gümrük kaçağı sigara taşıdığı belirlenen E.Y.'nin kullandığı tırı hem havadan hem de karadan takibe aldı.
Durdurulan tırdaki aramada, 1600 kolide toplamda 16 milyon makaron bulundu.
Tıra yükleme yapılan R.Y.'nin deposuna düzenlenen operasyonda da 2 milyon makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
Etiketler: Mersin Makaron Kaçakçılık Sigara Tütün
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