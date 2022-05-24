İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma ve fiziki takip sonrasında, Havsa ilçesi yakınlarında ellerindeki çöp poşetiyle stabilize yolda yürüyen şüpheliler C.B. ve S.Ö'yi durdurdu.

Kontrolde, çöp poşeti içerisinde 5 şeffaf poşete sarılmış 2 kilogram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucuyu satmak için müşteri aradıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.