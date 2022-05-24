Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde zehir taciri 17 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Narkotik ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Karaman merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Karaman, Gaziantep, Konya ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.
Adreslerde jandarma narkotik köpeği Tombul ile arama yapıldı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Etiketler: Karaman Uyuşturucu Narkotik
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