Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de evden bir traktör çöp çıkarıldı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Midyat ilçesinde bir evden gelen kokudan rahatsız olan çevre sakinleri durumu belediyeye haber verdi. Çöple dolu ev belediye ekiplerince temizlendi.
Bağlar Mahallesi 833 Sokak'taki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu Midyat Belediyesi'ne haber verdi.
Belirtilen adrese sevk edilen Midyat Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin çöple dolu olduğunu gördü.
Evdeki çöpler boşaltıldı, ev temizlendi.
Evden bir traktör çöp çıkarıldığı öğrenildi.
Etiketler: Mardin
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