İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, El kaide ve DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi için operasyon düzenlendi.

“Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” ve “6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçları kapsamında şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu A.M.S. ve A.M.S. isimli şahıslar ile O.Z. ve A.M. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.