İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 15 kilo 254 gram uyuşturucu ve 1547 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.