İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 3-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 FETÖ, 14 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.