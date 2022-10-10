Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonu: 18 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 3-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 FETÖ, 14 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Van Terör Örgütü Terörle Mücadele
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