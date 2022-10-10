Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu: 3 gözaltı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 bin 580 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da emniyet ekipleri, Alsancak ile Abalaklı mahallelerinde 2 evde kaçak akaryakıt bulundurulduğunu belirledi.
Operasyon düzenlenen adreslerde 4 bin 580 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Polis, ikametlerdeki İ.S., F.S. ve M.P.'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Akaryakıt Hatay Kaçak Akaryakıt
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