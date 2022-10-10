İddiaya göre, dün gece saatlerinde, Cihangir Mahallesi'nde bulunan çamaşır suyu üretim tesisinde meydana gelen teknik arıza sonucu bazı işçiler, kimyasal maddeden etkilenerek fenalaştı. Bunun üzerine fabrikaya sağlık ekibi istendi.

İhbarla birlikte kısa sürede fabrikaya gelen sağlık ekipleri, işçilere ilk müdahalede bulundu. Kimyasal maddeden etkilendiği belirlenen 10 işçi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, tesiste geçici olarak üretime ara verildi.