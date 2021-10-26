Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapanlara yönelik, 1- 20 Ekim tarihleri arasında çok sayıda operasyon düzenlendi.

Adreslere yapılan baskında 123 kilo eroin, 457 gram esrar, 404 gram metamfetamin, 18 bin 386 paket gümrük kaçağı sigara, 1 tabanca ve 1 kalaşnikof marka silah ele geçirildi.

Olayla ilgili olduğu tespit edilen 232 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.