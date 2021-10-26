Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 16:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da 123 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Van'da jandarma ekiplerince son 20 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 123 kilo 861 gram uyuşturucu ile 18 bin 386 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapanlara yönelik, 1- 20 Ekim tarihleri arasında çok sayıda operasyon düzenlendi.
Adreslere yapılan baskında 123 kilo eroin, 457 gram esrar, 404 gram metamfetamin, 18 bin 386 paket gümrük kaçağı sigara, 1 tabanca ve 1 kalaşnikof marka silah ele geçirildi.
Olayla ilgili olduğu tespit edilen 232 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Kaçakçılık
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