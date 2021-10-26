Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de jandarma aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Kiraz ilçesinde, otomobil ile jandarma aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hasan S. yönetimindeki otomobil, Şemsiler Mahallesi'ndeki kavşakta, jandarmaya ait kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan jandarma aracı, yol kenarındaki müstakil eve girdi. Evde küçük çaplı hasar oluştu.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Kiraz Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından hava ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralanan 2 jandarma personeli ile aynı araçta ifade işlemleri için karakola götürüldüğü öğrenilen Sami D., Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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