Şehir Mezarlığı çevresindeki bir şantiyede bulunan bir kişi, burada 3 köpek yavrusunun poşetlere konularak otomobilin bagajına yerleştirildiğini fark etti.

Bu kişi çektiği videoyu Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine ulaştırarak şikayetçi oldu.

Bunun üzerine araştırma başlatan ekipler, şantiye çevresinde yaptığı çalışmada 2 köpeğe ulaştı.

4 bin 500 lira ceza kesildi

Görüntülerdeki kişiye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanu'nunun 14. maddesi gereğince "Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili yapılan şikayet doğrultusunda olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"3 köpek vardı, biri nefes alamıyordu"

Sürücü kursunda direksiyon eğitmeni olan Kübra Koca, dün eğitimdeyken şantiyede bir kişinin aracın yanında köpeği poşete koyduğunu fark ettiğini ve eğitime ara verip ilgili aracın yanına gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Araç çıkmak üzereydi, aracın yanına giderek bagajı açtım, açtıktan sonra malum durumla karşılaştım. 3 köpek vardı, biri nefes alamıyordu. İkisi de oradaydı. Bir tanesini maalesef bulamadık. Amacımız o hayvanı kliniğe götürüp tedavi ettirmekti ama bulamadık. Çok üzücü gerçekten. Ancak bir kişi ile şantiyeyi yargılamayacağım. Çünkü gerçekten içlerinde hayvanseverler var, bana destek olanlar var. Hatta benim burada bulup köpeği şantiyenin içerisine bıraktığım da oldu. Sonra ilgili mercilere başvurduk, şikayetçi olduk, işlemler yapıldı. Yaşanmaması gereken, görmek istemeyip gördüğümüz olaylar bunlar."

İş akdi feshedildi

Köpek yavrularını poşet içerisinde otomobilinin bagajına koyan kişinin çalıştığı işyeri de çalışanın iş akdini feshetti.