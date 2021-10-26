Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bir binanın çatısına kızıl akbaba kondu.

Uzun bir süre çatıda bekledikten sonra uçmaya çalışan akbaba, boş bir araziye düştü. Durumu fark eden mahalle sakinleri akbabanın yardımına koştu.

Uçamadığını fark ettiği akbabayı evinin çatı katına çıkaran Alaattin Aral, onu tavuk eti ile besledi. Daha sonra Aral, durumu belediye ekiplerine haber verdi.

Arnavutköy Belediyesinden gelen veteriner hekimlerin teslim aldığı akbabanın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

"Belgesellerden biliyoruz"

Kızıl akbabayı bulan ve onu evine alarak besleyen Alaattin Aral, "Biz bu hayvanları sadece belgesellerde görüyorduk. Çocuklar ve torunlarım çok şaşırdılar. Baktık uçamıyor, ben de eve götürdüm. Vücudunu kontrol ettim ancak herhangi bir yara bere göremedim. Belli ki yorgun düşmüş. Belediye ekiplerine haber verdik. Onlar da ilgili yerlere teslim edecekler" dedi.