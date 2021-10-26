Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 16:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çöp yığınları arasına saklanan 16 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, çöp yığınları arasında saklanan Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Saha Mahallesi'nde çöp yığınlarının bulunduğu alana çöplerini boşaltan mahalleli, üzerlerinde battaniye ve sırt çantası bulunan kişileri görünce polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipleri gören grup, kaçmaya çalıştı.
Yakalanan 16 kişinin Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afgan göçmenler oldukları belirlendi.
Emniyete götürülüp acil ihtiyaçları karşılanan, ardından sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Şanlıurfa
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