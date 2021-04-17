Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 21:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 102 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Tuşba ilçesinde bir araçta 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Van ve Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan müşterek çalışma kapsamında, bir araçta arama yapıldı.
Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, araçta 200 paket halinde 102 kilo 690 gram uyuşturucu madde bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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