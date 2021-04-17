Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, COVID-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Dengeli köyünde 10 gün karantina kararı alındığı belirtildi.
Kararın ardından köye giriş ve çıkışların durdurulduğu açıklandı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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