Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe mahallesi ile Menteşe ilçesi Göktepe mahallesi Kavaklı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

[Fotoğraf: İHA]

Muğla Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın bölgelerinde çalışmalar şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.