Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 20:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da iki farklı ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da iki farklı ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın olduğu bölgede yangına müdahale ediliyor.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe mahallesi ile Menteşe ilçesi Göktepe mahallesi Kavaklı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.
[Fotoğraf: İHA]
Muğla Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın bölgelerinde çalışmalar şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.
Etiketler: Orman Yangını
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