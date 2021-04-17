Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 20:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki hafta ömrü olan ters laleler Sakız Dağı'nda çiçek açtı
[Fotoğraf: AA]
Sakız Dağı'nda ilkbaharda karların erimesiyle çiçek açan ters laleler görenleri kendine hayran bırakıyor. İki haftalık ömrü olan laleleri çekmek için fotoğrafçılar bölgeye gidiyor.
Diyarbakır’ın Ergani İlçesinin bin 200 rakımlı Sakız Dağı'nda baharın gelişiyle "ağlayan gelin" diye adlandırılan ters laleler çiçek açtı.
Kartpostallık görüntüler oluşturan ve iki haftalık ömrü olan ters laleler rengarenk görüntüleriyle doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.
Ters laleleri koparmanın cezası büyük
Endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 60 bin 163 lira para cezası uygulanıyor.
Etiketler: Endemik
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