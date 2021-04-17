Diyarbakır’ın Ergani İlçesinin bin 200 rakımlı Sakız Dağı'nda baharın gelişiyle "ağlayan gelin" diye adlandırılan ters laleler çiçek açtı.

Kartpostallık görüntüler oluşturan ve iki haftalık ömrü olan ters laleler rengarenk görüntüleriyle doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Ters laleleri koparmanın cezası büyük

Endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 60 bin 163 lira para cezası uygulanıyor.