Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 14 Nisan'da "Eren-9 Kazan-2" operasyonu başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde 49 timden oluşan ve 637 personelle düzenlenen operasyonda 14 antitank roketatar mühimmatı, 7 60'lık havan mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, 6 el yapımı patlayıcı, RPG-7 roketatar silahı, 2 savunma tipi el bombası, 500 biksi mühimmatı, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, güneş paneli, 2 telsiz, uzaktan kumanda, 24 pil, 185 metre kablo, işaret fişeği, termal şemsiye, çok sayıda el yapımı patlayıcı ateşleme malzemesi, elektrikli fünye, yaşam malzemesi, ağrı kesici ve tıbbi ilaçlar bulundu.