Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teröristlerin kullandığı 3 mağara imha edildi
[Fotoğraf: Tunceli Valiliği]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullanıldığı belirlenen 3 mağara imha edildi. Mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında, Ovacık kırsalında operasyon düzenledi.
Arazi taraması sırasında, güvenlik güçlerince, teröristlerin kullandığı 3 mağara tespit edildi.
İmha edilen mağaralardaki aramada, el yapımı patlayıcı, 6 büyük, 3 küçük tüp, 5 pil bloğu, 5 akü, 19 örgütsel kitap, 100 metre kablo, 100 metre ip, 200 metre naylon, 200 metre branda, 2 el feneri ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede, terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla havadan ve karadan operasyonlar sürdürülüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG
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