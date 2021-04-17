Kırıkkale'deki bir akaryakıt dağıtım şirketinden başka bir ilde faaliyet gösteren istasyona fatura ve sevk belgesi düzenlenerek dolumu yapılan 31 bin 926 litre akaryakıtın Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir akaryakıt dağıtım istasyonuna usulsüz şekilde boşaltılacağı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda, 31 bin 926 litre yakıtı ilçeye bağlı Irmak köyü mevkisindeki bir istasyona usulsüz boşaltım yaptığı sırada 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Operasyonda, akaryakıta ve tankere el konuldu.