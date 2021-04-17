Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 17:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ambulans uçak kalp hastası iki bebek için havalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de kalp hastası olarak dünyaya gelen 2 bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulanslar ile İstanbul ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi.
Kayseri'de dünyaya gelen iki erkek bebeğe hipoplastik sol kalp sendromu teşhisi konuldu.
Tedavileri devam eden bebeklerden birinin İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi’ne diğerinin ise Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevkine karar verildi.
[Fotoğraf: DHA]
Bebeklerin hastaneye yetişmesi için Kayseri'ye Ankara'dan Sağlık Bakanlığı'na ait 2 ambulans uçak gönderildi.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı
Son Haberler
- 17:43
- 17:38
- 17:39
- 17:30
- 17:23
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz