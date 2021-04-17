Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Didim'de fırtına denizcilere zor anlar yaşattı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Didim ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtına etkili oldu. Denizdeki tekneler Taşburun'daki limana sığındı.
İlçede gece başlayan fırtına, denizcilere zor anlar yaşattı. Altınkum'da bulunan tekneler Taşburun'daki balıkçı limanına sığındı.
Altınkum açıklarındaki yelkenli bir tekne karaya sürüklendi. Tekne sahibi, teknesinin daha fazla zarar görmemesi için çaba harcadı.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji
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