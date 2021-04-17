İlçede gece başlayan fırtına, denizcilere zor anlar yaşattı. Altınkum'da bulunan tekneler Taşburun'daki balıkçı limanına sığındı.

Altınkum açıklarındaki yelkenli bir tekne karaya sürüklendi. Tekne sahibi, teknesinin daha fazla zarar görmemesi için çaba harcadı.