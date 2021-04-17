Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de görevi sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Günaydın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Didim'de fırtına denizcilere zor anlar yaşattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz