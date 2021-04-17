Ege Denizi'nde akşam saatlerindeki depremler tedirginliğe sebep oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, saat 20.08'de, 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 29,67 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Olumsuz ihbar ulaşmadı

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, depremin, ilçede net bir şekilde hissedildiğini belirterek, "An itibarıyla bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını açıkladı.

4,8 büyükklüğündeki depremin ardından bölgede 2 sarsıntı daha gerçekleşti. Saat 22.08'de 3,6 ve 23.57'de 4.1 büyüklüğdeki deprem bölgede tedbirginliğe sebep oldu.