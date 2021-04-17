Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı "toz taşınımı" öngörüldüğünü açıkladı.

"Toz taşınımı" nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.​​​​​​​

Toz taşınımı nedir?

Hangi bölgelerde etkili olacak?

Toz taşınımından nasıl korunuruz?



Hafta sonu gelecek toz taşınımına karşı alınması gereken önlemleri Hava Tahmin Uzmanı Erentuğ ve Hacettepe Üni. Çocuk Alerjisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şekerel @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/YxBOhBt358 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 17, 2021

Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için bu geceden pazar akşamına kadar sürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle uyarı yapıldı.

"Bu gece başlayacak, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacak"

TRT Haber'e konuk olan Hava Tahmin Uzmanı Emra Erentuğ, "Bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar toz taşınma görülecek. Hafta başında toz taşınımı etkisini kaybedecek" dedi.

"Astımı, bronşiti ve KOAH'ı olanlar dikkat"

Prof. Dr. Bülent Şekerel, toz taşınımının vücut üzerindeki etkilerini ve toz taşınımından nasıl korunmamız gerektiğini anlattı:

"Bu tozlar beraberinde silikanın yanında bazı bakteri ve küf mantarlarının akciğere girmesini kolaylaştırıcı bir etki görüyorlar. Bu tozlar arasındaki sürtüşme parçacık boyutlarının azalmasına neden oluyor. 10 mikroçapın altındaki parçacıklar akciğerin derinlerine kadar ulaşıp özellikle astımı, bronşiti ve KOAH'ı olan hastalarımızda sağlık sorunlarına neden olabiliyorlar."