Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 21:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstasyonun ismi değişti: "Anadolu" istasyonu "Anadolu/Anıtkabir" olarak yenilendi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep üzerine ANKARAY'ın hizmet verdiği "Anadolu" istasyonun ismini yeniledi. İstasyonun ismi "Anadolu/Anıtkabir" olarak değiştirildi.
Anadolu İstasyonu bölgesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'in bulunması sebebiyle vatandaşlardan istasyonun adının değiştirilmesi talebi belediyeye iletildi.
EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gelen talep uygun görülerek durak isminin değiştirildiği duyuruldu.
Etiketler: Anıtkabir Ankara Mustafa Kemal Atatürk
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