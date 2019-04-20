Nisan ayına rağmen, yurdun büyük bölümünde kış şartları etkili oluyor.
Van'da başlayan kar yağışı nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü.
Bahar ayında kar sürpriziyle karşılaşan sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte zorlandı.
Karla mücadele ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışması başlattı.
Yozgat'ta da etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı.
Kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Kar altında kalan meyve ağaçlarının çiçekleri de güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: TRT Haber