Van Gölü'nü temiz tutmak için önemli bir proje daha hayata geçirildi.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanan "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı" kapsamında gölün temizliği için çalışmalar sürüyor.

Daha önce yapılan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi sayesinde gölde oluşacak yeni kirliliğin önemli ölçüde önüne geçilmişti.

Şimdi de dip çamuru temizliği başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

2 milyon 780 bin metreküp dip çamuru temizlenecek

Van Gölü'ndeki kirliliğin önüne geçebilmek için dip çamur temizliği 3 etapta tamamlanacak. Sahil bandı boyunca 13 kilometrelik alan temizlenmiş olacak.

Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Birinci etapta 680 bin, ikinci etapta 700 bin ve üçüncü etapta ise 1 milyon 400 bin metreküp çamurun temizleneceğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliğinin 2022 yılının sonuna tamamlanması hedefleniyor.