Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 23:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'daki operasyonda 10 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
[Fotoğraf: iHA]
İstanbul polisi, kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın düzenlendi. 5 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 10 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
İstanbul Beylikdüzü'nde polis, bir imalathanede birçok markaya ait nargile tütününün kaçak olarak üretildiği ihbarını aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından imalathaneye operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: İHA]
Kaçak imalathaneye yapılan baskında 5 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 10 ton nargile tütünü ele geçirildi.
Kullanıma hazır nargile tütünlerinin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: İstanbul
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