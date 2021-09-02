İstanbul Beylikdüzü'nde polis, bir imalathanede birçok markaya ait nargile tütününün kaçak olarak üretildiği ihbarını aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından imalathaneye operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Kaçak imalathaneye yapılan baskında 5 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 10 ton nargile tütünü ele geçirildi.

Kullanıma hazır nargile tütünlerinin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

[Fotoğraf: İHA]