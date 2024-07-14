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Türkiye
AA 14.07.2024 17:09

Van Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için girdikleri Van Gölü'de kaybolan 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Van Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı
[Fotograf: AA]

Çarpanak Adası yakınlarında 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği, Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan jandarma ekibinin olay yerinde bir araçta 3 kimlik tespit etmesi üzerine, gölde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler, gölde 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Botla karaya getirilen cenazeler, burada bekletilen ambulansa konuldu.

Gölde arama çalışmaları sürüyor.

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