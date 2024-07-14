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Türkiye
AA 14.07.2024 15:42

2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği sokaktaki esnaf kaçağın yıllardır sürdüğünü söyledi

İzmir'de, 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği sokakta esnaflık yapan Ahmet Güner, elektrik kaçağı sorununun uzun yıllardan bu yana sürdüğünü belirterek, "Olay olduktan sonra bir anda bütün ekipler sanki sihirli bir değnek varmış gibi çözdüler olayı. Bilmiyorum çözüldü mü? İnşallah daha sonra da tekrar etmez" dedi.

2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği sokaktaki esnaf kaçağın yıllardır sürdüğünü söyledi
[Fotograf: AA]

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Enver Dündar Başar Sokak'ta mazgalların bulunduğu bölümde yapılan kazı çalışması tamamlandı.

Bilirkişi incelemesi sonrası ekipler, onarım çalışması yaparak mazgalları kapattı. Bölgeye elektrik verilmeye başlandı.

Sokakta iş yeri bulunan esnaf ise olayın üzüntüsünü yaşıyor.

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"Hayvanların acı çekerek kaçtıklarını gördük"

Bölgede iş yeri bulunan Ahmet Güner, elektrik kaçağı sorununun uzun yıllardan beri sürdüğünü iddia etti.

Kendisinin de kablodaki deformasyon ve mazgaldan buhar çıkışını gördüğünü aktaran Güner, şöyle konuştu:

"Esnaf şikayette bulundu, şahsen ben bulunmadım ama biliyorum, şahidim. Ekiplerin gelip burada çalışma yaptığını gördüm. İnsandan gelen şikayet olmadı ama hayvanların buradan bağırarak, acı çekerek kaçtıklarını gördük. Burası vapur iskelesinin olduğu bir hat, buradan her gün yüzlerce insan geçiyor. Olay olduktan sonra bir anda bütün ekipler sanki sihirli bir değnek varmış gibi çözdüler olayı. Bilmiyorum çözüldü mü? İnşallah daha sonra da tekrar etmez."

2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği sokaktaki esnaf kaçağın yıllardır sürdüğünü söyledi

Olayın meydana geldiği sokaktaki markette çalışan İsa Yaman da aynı yerde kendisinin de üç kez elektrik akımına kapıldığını söyledi.

Yaman, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Olay günü 19.30 sıralarında dükkanı kapatmıştım. Bizim bir arkadaş var, o müdahale etti. Ben gözümle gördüm. Çarptığını gördüm, kız suyun içine düştü. Yanındaki arkadaşı da onu kurtarayım derken o da çarpıldı, suyun içinden çıkamadı. Çevredekiler hortum yardımıyla çıkardı."

Ne olmuştu?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, olayla ilgili soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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