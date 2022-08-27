Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı özel ekip Van Gölünde titiz bir çalışma yürütüyor. Gölde uzmanların yaptığı teknik çalışmaları ilk kez TRT Haber görüntüledi.



Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'na bağlı uzman ekipler özel tekneyle gölde çalışıyor.



Teknede bulunan son teknoloji cihazlarla gölde derinlik ölçüm çalışmaları yürütülüyor. Verilerin toplanmasıyla haritalandırma yapılacak. Tüm bu çalışmalarla göldeki seyir güvenliği daha iyi sağlanacak.



Van Gölü'nün daha güvenli kullanılabileceğini vurgulayan, Deniz Mühendisi Yüzbaşı Nuri Karaaslan, "Ölçüm cihazlarımız ve mesaha botlarımız ile Van Gölünde çalışmalara başladık. Bu çalışmaların şöyle bir faydası olacak. Çalışmaların tamamlanmasını müteakip Van Gölü'nde hali hazırda mevcut kağıt ve elektronik seyir haritalarını güncel verilerle yeniden üreteceğiz. Güncellenen bu haritaların kullanımı ile hem sahil güvenlik unsurlarımızın hem de sivil denizcilerimizin Van Gölünü daha emniyetli bir şekilde kullanabilmesini temin etmiş olacağız" dedi.

Uzman ekipler gölde çalışıyor



Ekipler gölde güncel verileri topladığını belirten Karaaslan, "Yapılan tüm bu işlemlerin sonucunda, deniz dibinin bir nevi fotoğrafını çekerek seyir emniyetine engel teşkil edebilecek batık, kayalık, sığlık gibi tehlikeleri tespit etmiş olacağız'' diye konuştu.



Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Van Gölü'nün güncel elektronik ve kağıt haritaları hazırlanarak hizmete sunulacak.

Haber: Hümeyra Pardeli Dündar

Kamera: Zefer Kumru

Kurgu: Mehmet Erdoğan