Van Gölü'nde balıkçılar ağlarını suya bıraktı

Teknelerin bakımı yapıldı, hazırlıklar tamamlandı ve aylarca beklenen gün geldi.
Gölde 15 Nisan-15 Temmuz'da, yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla başlatılan av yasağı sona erdi.
Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleriyle Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde balıkçılar, sabahın erken saatlerinde tekneleriyle göle açıldı.
Balıkçılar inci kefali için "Vira Bismillah" dedi, ağlarını Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyuyla buluşturan balıkçılar yeni av sezonunun bereketli geçeceğini umuyor.
Ağlar günün ilk ışıkları ile çekilmeye başlandı. İnci kefalinin korunmasına yönelik tedbirlerin sonucu ağlara yansıdı.
Avlanan inci kefali balık pazarında satışa sunuluyor. Bölgede 15 bin aile geçimini balıkçılıkla sağlıyor.