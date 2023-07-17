Açık 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 17.07.2023 09:05

Van Gölü'nde balıkçılar ağlarını suya bıraktı

Van Gölü'nde av yasağı sona erdi. Balıkçılar, göle bıraktıkları ağlarını toplamak üzere tekneleriyle açıldılar. İlk av bereketli geçti.

Van Gölü'nde balıkçılar ağlarını suya bıraktı

Teknelerin bakımı yapıldı, hazırlıklar tamamlandı ve aylarca beklenen gün geldi.

Gölde 15 Nisan-15 Temmuz'da, yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla başlatılan av yasağı sona erdi.

Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleriyle Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde balıkçılar, sabahın erken saatlerinde tekneleriyle göle açıldı.

Balıkçılar inci kefali için "Vira Bismillah" dedi, ağlarını Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyuyla buluşturan balıkçılar yeni av sezonunun bereketli geçeceğini umuyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Ağlar günün ilk ışıkları ile çekilmeye başlandı. İnci kefalinin korunmasına yönelik tedbirlerin sonucu ağlara yansıdı.

Avlanan inci kefali balık pazarında satışa sunuluyor. Bölgede 15 bin aile geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

ETİKETLER
Van Van Gölü Balıkçılık
Sıradaki Haber
3 ilde dün başlayan orman yangınları kontrol altına alınamadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:45
Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 27 gözaltı
09:38
Kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
09:31
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
09:30
Çanakkale'de tünelde yanan araç kullanılmaz hale geldi
09:26
Nevşehir'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 24 yaralı
09:23
Kırklareli'nde 13 bin 62 sürücüye ceza kesildi
Selfie çekerken 20 bisikletliye kaza yaptırdı
Selfie çekerken 20 bisikletliye kaza yaptırdı
FOTO FOKUS
Çanakkale'deki orman yangını
Çanakkale'deki orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ