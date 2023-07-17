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Türkiye
AA 17.07.2023 06:58

Mersin'de tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kişi arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mersin'de tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
[AA (Arşiv)]

Aralarında husumet olduğu iddia edilen Ferhat Kızılyel ile İ.K. arasında Bolatlı Mahallesi'nde bir kahvehanede tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İ.K. yanında bulundurduğu silahla Ferhat Kızılyel'e ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ferhat Kızılyel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kızılyel'in cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan İ.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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