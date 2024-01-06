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Türkiye
AA 06.01.2024 12:37

Van Gölü kıyısındaki sahil yolu trafiğe açıldı

Şehir içi trafiğin rahatlatılması ve halkın Van Gölü'nün güzellikleriyle buluşturulması amacıyla yapımına başlanan sahil yolu tamamlandı.

Van Gölü kıyısındaki sahil yolu trafiğe açıldı
[Fotograf: AA]

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçelerden Tuşba'daki Yaşar Kemal Parkı ile Edremit'teki Evliya Çelebi Uyguma Oteli arasında bulunan Van Gölü kıyısındaki 12 kilometrelik kısımda, 30 metre genişliğinde, ikisi gidiş, ikisi geliş olmak üzere 4 şeritli sahil yolu inşa edildi.

Belediyenin iş gücü ve kaynaklarıyla yapılan sahil yolu, sıcak asfalt, yol çizgi ve trafik levha çalışmalarının ardından araç geçişlerine açıldı.

Projede, sahil kesimindeki sazlıklar ile göl çevresindeki canlıların doğal yaşam alanları da korundu.

Van Gölü kıyısındaki sahil yolu trafiğe açıldı

Oturma alanları, 9 bin metre bisiklet ve yürüyüş yolu, seyir terasları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, ahşap yürüyüş yolları, spor ve çocuk oyun alanları, basketbol ve voleybol sahaları gibi donatıların yer aldığı sahil yolu çevresinde, mevsim şartlarına uygun binlerce ağaç ve süs bitkisi de toprakla buluşturuldu.

Yolun resmi açılışı, 1100 dönümlük rekreasyon alanı tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kente büyük değer katacak sahil yolunun tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sahil yolu ve 1100 dönümlük rekreasyon alanı için 750 milyon lira kaynak kullanıldığını bildiren Balcı, "Yolumuz çok güzel oldu. Rekreasyon alanımız da tamamlanınca burası daha da güzel olacak. Van'a büyük bir hizmet kazandırdık." dedi.

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