İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, başka illere kayıtlı Suriyeliler ve işyeri tabela denetim faaliyetleri kapsamında 12-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 12 bin 474 kaçak göçmen, geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildi.

Kaydı bulunmayan 2 bin 630 Suriyeli Geçici Barınma Merkezlerine sevk edildi

Hiçbir ilde kaydı bulunmayan 2 bin 630 Suriyeli, belirlenen illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleriyle ilgili süreç devam etmektedir." denildi.

7 bin 743 işyerine "kayıt dışı" rehberliği

Öte yandan İstanbul'da Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurumların temsilcileriyle oluşturulan ekipler, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi konusunda rehberlik faaliyetlerine devam ediyor.

12-31 Temmuz döneminde 7 bin 743 işyeri ziyaret edildi, işverenler ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verildi. Rehberlik hizmetleri 25 Ağustos 2019 tarihine kadar verilmeye devam edilecek.

Mevzuata uygun olmayan bin 533 işyeri tabelası tespit edildi

Tabela denetimi de gerçekleştiren ekipleri 5 bin 866 işyerine rehberlik hizmeti verdi. Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen bin 533 işyeri tabelası tespit edildi. Tabelaların, mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber