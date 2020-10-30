Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Vali Yerlikaya: İstanbul'dan çok sayıda kurtarma aracı ve 217 personel gönderildi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İzmir'e çok sayıda kurtarma aracı ve 217 personelin sevk edildiğini duyurdu.
Vali Yerlikaya depremin ardından Twitter hesabından paylaşım yaptı. Depremin İstanbul'da da hissedildiğini ancak olumsuz bir durum kaydedilmediğini duyurdu.
Bir paylaşım daha yapan Vali Yerlikaya bölgeye İl AFAD'dan 2 araç,7 arama kurtarma personeli, 2 köpek, 2 araç,70 İHH personeli, 20 AKUT personeli, 100 İBB itfaiye personeli,10 itfaiye aracı ve 2 otobüs, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 10 kişilik 2 UMKE ekibinin yola çıktığını duyurdu.
Deprem İstanbul'dun yanı sıra Bursa ve Çanakkale'de de hissedildi.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 17:51
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