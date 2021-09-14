İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açılış öncesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) son hazırlıkları inceledi.

Vali Yerlikaya'ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Proje Mimarı Murat Tabanlıoğlu eşlik etti.

[Fotoğraf: DHA]

"Cumhuriyetimizin 98. yılında, 29 Ekim'de açılacak"

İncelemelerin ardından açıklama yapan Yerlikaya, şunları söyledi:

"29 Ekim'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin çevre düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyoruz. Açılışını heyecanla beklediğimiz AKM, İstanbul'umuzun kültür sanat hayatına imzasını atacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla çalışmaları sürdürülen ve açılışı büyük bir heyecanla beklenen AKM, çalışmaların tamamlanmasının ardından, Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak."