Tarabya Sahili Haydar Aliyev Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında yolda kısmı çökme meydana geldi.

Çökmeyi görenler yakındaki otel otoparkından aldıkları dubalarla yolu kapattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Polis ekibi, çökmenin meydana geldiği yolda herhangi bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Çökme nedeniyle kapanan yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Belediye ekipleri çökmenin meydana geldiği yolda çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]