Bayrampaşa'da bulunan Kuru Gıda Hali'nde esnaflık yapan R.A., iş yerinin önünde bulunan yavru kediyi ayağıyla tekmeleyerek ezmeye başladı.

R.A.'nın tekme attığı yavru kedi, yerde sürüklendi. Bulunduğu yerden kalkarak can çekişen kedi, bir süre sonra olduğu yere yığıldı.

Başında ölmesini bekledi

Yavru kedinin başında dakikalarca ölmesinin bekleyen R.A., daha sonra süpürge ile kediyi sürükleyerek çöp konteynırının yanında götürdü.

Burada da süpürge ile yavru kediye vurmaya devam eden R.A., öldürdüğü kediyi orada bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Gözaltına alındı

R.A.'nın kediyi tekmeleyerek öldürdüğü o anlar, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerin site yönetimi tarafından izlenmesi üzerine, durum polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri, görüntüler üzerine tespit ettikleri şüpheli R.A.'yı gözaltına aldı.

"İnşallah cezasını bulur"

Olayın yaşandığı sitede çalışan Melek Mandalı, "Çok üzüldüm. Kendi denginde olmayan bir canlıya zarar vermesine çok üzüldüm. Bu bir can. Şiddetle kınıyorum. Polise ihbar etmişler. Duyduğuma göre adamı yakalamışlar. İnşallah cezasını bulur" dedi.

"O hayvanın canını o mu vermiş?"

Fatma Aktuna ise, "O adamı hapse atsınlar. O hayvanın canını o mu vermiş? Ben olsam, o adamın yüzüne tükürürüm" diye konuştu.