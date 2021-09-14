Samsun'da yaşayan 8 aylık hamile Havva Cağcağ, doğum için gün sayıyordu. Aniden fenalaştı ve Samsun Eğitim Hastanesi'ne başvurdu. Genç kadının koronavirüs testi pozitif çıkınca hemen tedavi altına alındı.

Hamile olduğu için aşı yaptırmayan Havva Cağcağ'ın durumu giderek ağırlaşınca Samsun Eğitim Hastanesinde sezaryenle doğumu gerçekleştirildi, kendisi ise 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ersin Köksal, “Sezaryenle sağlıklı 2700 gram erkek bebek dünyaya getiriyor. Daha sonra bebeği yanına alabiliyor, görüyor hastamız. Bebeği doğduktan 2 gün sonra solunum sıkıntısı başlayınca yoğun bakıma alınıyor. Maalesef dün hastamızı kaybediyoruz” dedi.

Genç kadının ölümü, hastalığın hamilelerdeki etkisini ve aşılanmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Havva Cağcağ'ın cenazesi memleketi Ordu Korgan'da toprağa verildi.

Haber: Seyfi Karadeniz