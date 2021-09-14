Ucuz ev vaadiyle milyonluk vurgun yaptılar, 2'si papaz 4 kişiyi dolandırdılar.

12 kişiden oluşan dolandırıcılık şebekesi üyesi 8 kişi Şırnak ve İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı.

Dolandırıcılar, hedef seçtiği kişilere tanıdık vasıtasıyla ulaştılar. İcradan piyasa değerinin çok altında daire satıyoruz diyerek tuzağa düşürdüler. İkna etmek içinse sahte tapu ve senet bastılar. Parayı da banka hesaplarına transfer ederek aldılar.

Papazları dolandıran şebekenin lideri de Süryani cemaati üyesi çıktı

Dolandırıcılık yöntemleri bununla da sınırlı kalmadı.

Resmi kurum ve kuruluşların icra yoluyla satışa çıkardıkları evleri kullandılar. Belirledikleri dairelere girememe nedeni olarak da "evde kiracı var" bahanesini kullandılar. Hiç İstanbul'a gelmemiş askeri bir personelin kimlik bilgileriyle evleri papazlara sattılar.

Süryani cemaatine mensup 2'si Papaz 4 kişi, evi satanlara ulaşamayınca soluğu savcılıkta aldı. Soruşturma başlatıldı. Polis 12 kişilik dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. Suç örgütü elebaşının da Süryani cemaati üyesi olduğu ve yurt dışında yaşadığını belirlendi..

8 kişi gözaltında

İstanbul ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 şebeke üyesi gözaltına alındı.

Şebekenin, yaklaşık 1 milyon 100 lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Aramalarda da çok sayıda belge ve dijital dokümana el konuldu. Firari 4 şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.